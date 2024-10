Prosinečki očekuje iznenađenje u duelima sa Turskom i Velsom

Podgorica, (MINA) – Fudbalskoj reprezentaciji Crne Gore nije ugudno poslije dva poraza, kazao je selektor Robert Prosinečki, navodeći da očekuje da njegovi izabranici u duelima sa Turskom i Velsom mogu napraviti neko iznenađenje.

Crnogorski fudbaleri počeli su večeras pripreme za nastavak takmičenja u Ligi nacija i duele sa Turskom 11. oktobra u Samsunu i tri dana kasnije na stadionu Kardif sitija sa Velsom.

Prosinečki da i na ovom okupljanju ima probleme, navodeći da se neki igrači nijesu još oporavili.

“Igramo dvije veoma važne utakmice, prva je protiv Turske koja je na Evropskom prvenstvu izgledala jako dobro. Onda i Vels…”, rekao je Prosinečki.

Govoreći o nikšićkom duelu, u kojem je Vels slacvio 2:1, on je kazao da je Crna Gora osim prvih pet minuta igrala dobro.

“Vratili smo se, imali smo dosta prilika, mogli možda i da pobijedimo. Sada nas čekaju dvije teške utakmice, pogotovo prva u Samsunu. Potom i u Kardifu, i tu ćemo tražiti neke svoje šanse i biti bolji ako je to moguće”, kazao je Prosinečki.

On je naglasio da je Turska pokazala da je dobra i da ima igrače u velikim klubovima.

“Sigurno je da će biti pun stadion i biće jako zanimljivo. Sigurno je da su ovo najbitnije utakmice. Nije dobro i ugodno poslije dva poraza, ali se nadam da možemo da napravimo neko iznenađenje. Malo je nedostajalo protiv Velsa, vjerujem da će nam se vratiti u duelu sa Turskom”, rekao je hrvatske stručnjak.

On je podsjetio da za te duele ne računa na Stefana Savića i Marka Vešovića, kao ni na Viktora Đukanovića i Vasilija Adžića.

“Vidjećemo šta je sa Markom Jankovićem, jer nam je on jako bitan u veznom redu. Stevan Jovetić bi trebalo da odigra prvu utakmicu u dresu Omonije, pa ćemo da vidimo i on u kakvom je stanju. Igor Vujačić se oporavio, vratio se na teren i sigurno je da će konkurisati za mečeve koji predstoje”, rekao je Prosinečki.

