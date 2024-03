Potpisan ugovor o saradnji COK i CANU

Podgorica, (MINA) – Crnogorska akademija nauka i umjetnosti i Crnogorski olimpijski komitet zaključili su danas Sporazum o saradnji, u cilju afirmacije olimpijskih vrijednosti i zajedničkih interesa na unaprjeđenju sporta i nacionalnih sportskih interesa u skladu sa potrebama razvoja Crne Gore.

Sporazum su potpisali predsjednici Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU) Dragan Vukčević i Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK) Dušan Simonović.

Saopšteno je da se sporazumom utvrđuje zajednički interes za saradnju koja se odnosi na unaprjeđenje znanja i naučnoistraživačkih i razvojnih kapaciteta crnogorskog sporta.

“Odnosi se i na rad na Enciklopediji Crne Gore i drugim leksikografskim projektima, kao i publikacijama u oblasti sporta, održavanju zajedničkih tematskih skupova, okruglih stolova i tribina i organizaciji izložbi i drugih aktivnosti od značaja za ostvarivanje javnog interesa u sportu”, stoji u sporazumu.

Navodi se da će za praćenje ostvarivanja poslova i zadataka u okviru sporazuma biti obrazovan Koordinacioni odbor od četiri člana.

Potpisivanju Sporazuma prisustvovali su i generalni sekretar COK Igor Vušurović, zamjenica generalnog sekretara Maja Peković, izvršni direktor COK-a Predrag Marsenić, načelnik Službe CANU Novak Vukadinović i Ana Minić, samostalna savjetnica u Predsjedništvu CANU.

