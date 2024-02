Porazi Paramonta na turniru u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Košarkaški klub osoba sa invaliditetom Paramont iz Podgorice sa dva poraza završio je nastup na trećem ovosezonskom turniru NLB WHEEL lige u košarci u kolicima.

Paramont je na startu poražen od Vrbasa iz Banja Luke 81:53, dok je u drugom meču bolji bio Zmaj iz Gradačca 78:57.

To su prvi porazi podgoričkog tima u regionalnom takmičenju ove sezone, nakon dva trijumfa.

Paramont je voljom žrijeba bio slobodan na prvom turniru NLB WHEEL lige u Zagrebu, dok je na drugom, u Beogradu, ostvario pobjede protiv Singidunum Crvene zvezde 64:51 i Zagreba 78:44.

Vrbas i Zmaj upisali su po dva trijumfa u Podgorici.

Banjalučki sastav slavio je protiv Zagreba 80:39, a protiv istog rivala ubjedljiv je bio i Zmaj 70:33.

Singidunum i Parasport Slovenija voljom žrijeba bili su slobodni na trećem turniru lige.

Vrbas je jedini sastav u ligi sa maksimalnim učinkom ove sezone, nakon što je na prošlom turniru slavio protiv Zmaja 70:55.

Organizator turnira bio je Košarkaški klub osoba sa invaliditetom Paramont, uz glavnog pokrovitelja NLB banku i pokroviteljstvo Glavnog grada Podgorice, Ministarstva sporta i mladih Crne Gore i Paraolimpijskog komiteta Crne Gore.

Regionalno takmičenje biće nastavljeno 17. marta turnirom u Banja Luci.

