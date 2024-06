Polovičan učinak mlade reprezentacije protiv Izraela

Podgorica, (MINA) – Mlada muška košarkaška reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Podgorici, u drugom kontrolnom meču, selekciju Izraela 86:81.

Izabranici selektora Dušana Dubljevića revanširali su se rivalu za jučerašnji poraz 83:60.

Crnogorsku selekciju do pobjede vodili su Vladimir Sudar sa 25 i Petar Minić 20, dok je Danilo Lacmanović meč završio sa 19 poena.

Crnogorska reprezentacija prethodno je dva puta savladala Sjevernu Makedoniju i ostvarila polovičan skor protiv ekipe Podgorice.

