Podgorica domaćin Super kupa ABA lige

Podgorica, (MINA) – Podgorica i Budućnost Voli od 18. do 20. septembra biće domaćini Super kupa ABA lige, saopšteno je iz tog regionalnog košarkaškog takmičenja.

Turnir, koji će okupiti osam ekipa, biće odigran u dvorani Sportskog centra Morača.

Podgorica će, nakon tri godine pauze, ponovo ugostiti turnir, koji će biti uvertira za početak regionalne lige.

Rival Budućnost Volija na startu turnira biće Zadar.

U ostalim četvrtfinalnim parovima sastaće se FMP – SC Derbi, Partizan – Mega i Cedevita Olimpija – Igokea.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS