Omladinska reprezentacija na kvalifikacionom turniru u Letoniji

Podgorica, (MINA) – Ženska omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore nastupiće na turniru preliminarne runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Turnir će biti odigran od 3. do 9. aprila, a rivali Crne Gore u grupi B4, osim domaćina, biće i selekcije Bugarske i Azerbejdžana.

Stručni štab ženskih selekcija za tu akciju računa na 19 fudbalera.

Na spisku omladinske selekcije, koju će sa klupe predvoditi Ivan Tatar, su golmani – Jovana Žugić (Ekonomist) i Marija Vuković (Budućnost);

odbrana – Vlada Milović (Budućnost), Mia Baturan (Breznica), Tanja Malesija (Dinamo Moskva, Rusija), Anastasija Rakočević (Radnički Kragujevac, Srbija) i Nela Kolić (Zora Spuž);

vezni red – Anđela Golubović, Tijana Janković, Nađa Doknić (Ekonomist), Sanija Pačariz (Budućnost), Amra Mehović, Katarina Čađenović (Breznica), Marija Kavaja (Mladost) i Jelena Radević (Cveteks);

napad – Ana Krivokapić (Leotar, BiH), Tatjana Osmajić (Breznica), Tamara Milović (Ekonomist) i Bojana Tomašević (Mladost).

Crnogorska selekcija u prvom kolu, 3. aprila, sastaće se sa Azerbejdžanom, tri dana kasnije, igraće sa Letonijom, dok je za 9. april zakazan duel sa Bugarskom.

Plasman u elitnu rundu izboriće pobjednici šest grupa, kao i najbolja drugplasirana reprezentacija.

