Omladinci poraženi od BIH

Podgorica, (MINA) – Omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Šijenu od Bosne i Hercegovine 3:2, u utakmici posljednjeg, trećeg kola elitne runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Crbogorski omladinci nijesu uspjeli da se plasiraju na Evropsko prvenstvo, a turnir elitne runde kvalifikacija završili su sa pobjedom i dva poraza.

Ekipa Gorana Perišića vodila je poslije 45 minuta 2:0 protiv Bosne i Hercegovine, ali je u nastavku primila tri pogotka, izgubila 3:2.

Crna Gora je povela u 10. minutu golom Marka Perovića, poslije asistencije Vasilija Adžića.

Na 2:0 povisio je Balša Mrvaljević.

BiH je smanjila iz penala u 52. minutu preko Amara Zahirevića, a izjednačila u 69. kada je gol postigao Kenan Muharemović.

Konačan rezultat je postavio Zahirović deset minuta prije kraja meča.

Plasman na šampionat izborila je Norveška.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS