NBA rezultati – Irving vodio Bruklin do pobjede

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Bruklina pobijedili su Jutu 117:106, a trijumf gostiju Kajri Irving doprinio je sa 48 poena.

Denver je, bez povrijeđenog Nikola Jokića, pobijedio Indijanu 134:111 i upisao deveti uzastopni trijumf.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Aron Gordon sa 28, Majkl Porter je ubacio 19, dok su sa po 17 poena meč završili Brus Braun 17 i Džamal Mari.

U poraženom timu najefikasniji je bio Maturin sa 19 poena, dok su Duarte i Tarner ubacili po 15.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Orlando – Nju Orleans 123:110

Atlanta – Njujork 139:124

Klivlend – Golden Stejt 114:120

Dalas – Majami 115:90

San Antonio – Los Anđeles Klipers 126:131

