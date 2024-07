Mladi vaterpolisti ispustili pobjedu nad Srbijom

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je nakon slabijeg izvođenja peteraca od Srbije 18:16 (4:1, 1:4, 5:5, 3:3 i 5:3), u trećem kolu A grupe Svjetskog prvenstva za igrače do 18 godina.

Utakmica u Buenos Ajresu u regularnom toku završena je neriješeno 13:13.

Crnogorska selekcija u prva dva kola pobijedila je Sjedinjene Američke Države 13:11, a izgubila od Mađarske 10:9.

Crna Gora je dva minuta i deset sekundi prije kraja vodila 13:11, ali nije uspjela da sačuva prednost.

Rival je uspio da dođe do peteraca (13:13), a na kraju i do pobjede.

U regularnom dijelu meča, Srđan Janović je bio najefikasniji sa pet golova, Ivan Marković postigao je tri, Danilo Stupar dva, a po jedan Tim Perov, Strahinja Gojković i Draško Samardžić.

Crna Gora će protivnika u elimacionoj rundi saznati sjutra, a meč osmine finala igra se u subotu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS