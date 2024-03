Mlada reprezentacija poražena od Finske

Podgorica, (MINA) – Mlada fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Podgorici od Finske 2:1, u utakmici u E grupi kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

To je treći poraz crnogorske selekcije, nakon što je izgubila i od Švajcarske i Albanije.

Finska je povela golom Vili Koski u 32. minutu.

Izjednačio je Viktor Đukanović u 58, a pobjedu finskoj selekciji donio je Kasper Terho u 87. minutu.

Priliku da se upiše u strijelce imao je i Robert

Đeljaj, ali je njegov udarac glavom u 68. minutu završio preko gola.

U finskoj selekciji, koja je u većem dijelu meča bila bolji rival, najbolju priliku imao je Henri Saloma u 56. minutu, ali je crnogorski golman Nikola Ivezić odlično intervenisao.

