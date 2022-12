Marija Vuković sportista Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Atletičarka Marija Vuković drugu godinu uzastopno najbolji je sportista Crne Gore u izboru Crnogorskog olimpijskog komitetea (COK), saopšteno je iz krovne asocijacije crnogorskog sporta.

Navodi se da je Upravni odbor, na osnovu pristiglih prijava nacionalnih sportskih saveza i ostvarenih rezultata crnogorskih sportista, odabrao najbolje pojedince i kolektive u 2022. godini.

Vuković je na Evropskom prvenstvu u Minhenu osvojila srebrnu medalju u skoku uvis i ostvarila najveći uspjeh u istoriji crnogorske atletike.

Ove sezone ima i četvrto mjesto na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u Beogradu i zlato na Mediteranskim igrama u Oranu.

Vuković je prvi crnogorski sportista koji je dvije godine zaredom dobio to priznanje, a sa dvije titule pridružila se rukometašici Katarini Bulatović i vaterpolisti Aleksandru Ivoviću.

“Jedan od najvećih uspjeha našeg sporta u 2022. godini ostvarile su rukometašice, koje su nas uoči desetogodišnjice od osvajanja evropskog zlata obradovale novom medaljom. Na završnici Prvenstva Evrope u Ljubljani, pobijedile su olimpijske šampionke, Francuskinje i osvojile bronzu, treće odličje sa velikih takmičenja”, piše u saopštenju.

Navodi se da je Upravni odbor, zbog tog istorijskog uspjeha, odabrao “zlatne lavice” za najbolje u konkurenciji ženskih selekcija.

Titulu najuspešnije muške selekcije podijelile su seniorska rukometna reprezentacija i streljačka reprezentacija u disciplini trap.

Rukometaši su na Evropskom prvenstvu u Mađarskoj i Slovačkoj zauzeli 11. mjesto, što je njihov najbolji plasman na velikim takmičenjima.

Odličnim igrama i debitantskim učešćem u glavnoj rundi Evropskog šampionata izabranici selektora Zorana Roganovića nagovijestili su da će crnogorska 2022. sportska godina biti sjajna.

Dobar rezultat u Budimpešti donio im je priliku da se, kroz baraž, izbore za mjesto na Svjetskom prvenstvu u Poljskoj i Švedskoj, na kom će učestvovati u januaru 2023. godine.

Streljačka muška selekcija je na ISSF Svjetskom prvenstvu u Osijeku osvojila deveto mjesto u konkurenciji 33 države u disciplini trap.

Ekipa u sastavu Ivo Stanišić, Jovica Marković i Dragan Mrkajić bila je blizu raspucavanja za zlatnu medalju na šampionatu, koje im je izmaklo za samo četiri hica, pa su se sa istim brojem poena našli iza selekcija Hrvatske i Njemačke.

Priznanje je podijeljeno i u konkurenciji najboljih mladih sportista.

Najuspješnije mlade sportistkinje Crne Gore u 2022. godini u izboru COK-a su bokserka Bojana Gojković i tekvondo reprezentativka Anđela Berišaj.

Gojković, jedan od najvećih bisera crnogorskog sporta, petu godinu zaredom dobija to priznanje.

Ona je u debitantskoj seniorskoj sezoni boksovala u dva velika finala i osvojila srebrne medalje na seniorskom Evropskom prvenstvu u Budvi i Mediteranskim igrama u Alžiru.

Gojković je sa svega 15 godina, 2018. godine, prvi put proglašena najuspješnijom mladom sportistkinjom Crne Gore.

Nade u olimpijski uspjeh COK polaže i u Anđelu Berišaj, koja je u avgustu bila juniorska viceprvakinja svijeta u tekvondou, u kategoriji do 68 kilograma.

Mladu članicu tekvondo kluba Besa iz Tuzi sekunde su dijelile od zlata u finalu sa Korejkom na turniru u Sofiji.

Berišaj je bila u odličnoj formi tokom cijele 2022. godine, koju je obilježila srebrom na Evropskom prvenstvu za mlađe seniore u Tirani i brojnim medaljama sa međunarodnih G2 turnira u Evropi.

Najuspješniji mladi sportisti Crne Gore u izboru COK-a u ovoj godini su bokser Mirko Šarčević i boćar Gracija Stjepčević.

Stjepčević je krajem oktobra osvojio zlato na Svjetskom prvenstvu za omladince u boćanju u Francuskoj, u disciplini brzinsko izbijanje, a već naredne sedmice potvrdio da može da bude najbolji na svijetu u tom sportu.

Okitio se bronzom na seniorskom šampionatu planete u Turskoj.

Šarčević je i u 2022. osvojio medalju sa velikog takmičenja – okitio se bronzom na Evropskom prvenstvu za mlade u Sofiji u kategoriji do 71 kilogram.

Dobitnicima će nagrade biti uručene 27. decembra na svečanosti na Vili Gorica.

