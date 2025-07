Krivična prijava zbog protivpravnog zauzimanja zemljišta u Ulcinju

Podgorica, (MINA) – Službenici policije podnijeli su krivičnu prijavu protiv R.S. (35), osumnjičenog za protivpravno zauzimanje zemljišta u Ulicnju.

Iz policije su rekli da je krivična prijava protiv R.S. podnijeta Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju.

„On je krivično djelo koje mu se stavlja na teret izvršio na način što je prošle godine protivpravno zauzeo dio zemljišta sa posebnom namjenom u ukupnoj površini od 308 kvm, odnosno u zoni Morskog dobra, na kojem je izgradio bazen“, kaže se u saopštenju.

