Mađarska reprezenativka u dresu Budućnosti

Podgorica, (MINA) – Mađarska reprezentativka Noemi Hafra, kao pozajmljena igračica Đera, naredne sezone nosiće dres Budućnost Bemaksa, saopšteno je iz podgoričkog rukometnog kluba.

Hafra, koja igra na poziciji lijevog beka, ima 24 godine, a ove sezone je na pozajmici u danskom Odenzeu.

Prethodno je nosila dres Ferencvaroša i MTK Budimpešte, gdje je sezonu provela kao pozajmljena igračica.

Za reprezentaciju Mađarske nastupala je na 76 mečeva i postigla 203 gola.

Bila je članica tima na Olimpijskim igrama u Tokiju, a ima zlatnu medalju sa Svjetskog juniorskog prvenstva 2018. godine.

Hafra je peto pojačanje Budućnosti za narednu sezonu nakon Francuskinje Kalidiatu Nikate, turskih reprezentativki Neslihan Čaliskan i Bejza Karačam i njemačke golmanke Ane-Katrin Gigerih.

