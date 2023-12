Košarkašice Nikšića odustale od takmičenja u WABA ligi

Podgorica, (MINA) – Ženski košarkaški klub Nikšić obavijestio je BORD WABA lige da zbog loše financijske situacije i dodatnih otežavajućih okolnosti za normalno funkcioniranje kluba nije u mogućnosti da nastavi takmičenje, odnosno da istupa iz lige.

Iz regionalnog takmičenja saopšteno je da se u skladu sa službenim pravilima svi dosadašnji postignuti rezultati utakmica KK Nikšić 1995 u grupi B WABA lige 2023/24 brišu.

“U Skladu sa Članom 43.2. Propozicija WABA lige, KK Nikšić 1995 zbog odustajanja od takmičenja kažnjava je kaznom od 3.500 EUR i gubi pravo na učešće u WABA ligi u sljedeće tri sezone”, objavljeno je na zvaničnom sajtu regionalnog takmičenja.

