Kavaja objavio spisak za UEFA razvojni turnir u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Selektor kadetske fudbalske reprezebtacije, Radovan Kavaja, objavio je danas psisak igrača za UEFA Razvojni turnir, koji će naredne sedmice biti odigran u Podgorici.

Kavaja za nastup na tom turniru računa na 22 igrača.

Pozvani su golmani – Dimitrije Minić (Spartak Subotica, Srbija) i Edin Lekić (Dečić);

odbrana – Lazar Popović, Andrija Anđelić, Novak Fatić, Aleksa Perišić (Budućnost), David Maraš (Zeta), Emil Kujović (RB Lajpcig, Njemačka), Marko Glendža (Grbalj) i Strahinja Janković (Podgorica);

vezni red – Ognjen Sekulić (Kom), Vuk Pavićević (Mladost Lob.bet), Nenad Miranović (Stari Aerodrom), Matija Jovanović, Matija Rakčević, Lazar Savović (Budućnost), Mark Đokaj (Dečić) i Petar Ražnatović (Arsenal) i

napad – Lazar Kojičić (Kom), Andrija Vukoje (Grbalj), Darvin Đukić (Dečić) i Pavle Roćenović (Budva).

Na UEFA razvojnom turniru za kadetske selekcije, osim Crne Gore, igraće reprezentacije Letonije, Izraela i Slovačke.

Svi mečevi igraće se na terenima Trening kampa FSCG.

Crna Gora će na startu turnira, 2. aprila, igrati sa Letonjom, dva dana kasnije sastaće se sa Slovačkom, dok je za 7. april zakazan duel sa Izraelom.

