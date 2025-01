Karatistima Iskre pet medalja u Marseju

Podgorica, (MINA) – Karatisti Iskre nastup na međunarodnom turniru u Marseju završili su sa pet medalja – tri srebrne i dvije bronzane.

Plasman u finale izborili su juniori Vuk Vučinić (do 68), Anes Arifaj (do 76) i Mihailo Gojaković (preko 76), ali su morali da se zadovolje srebrnim medaljama.

Junior Branko Lazović bio je bronzani (do 55), a isto odličje osvojila je i Katarina Šuković u konkurenciji djevojčica do 14 godina, u kategoriji do 42 kilograma.

U istoj kategoriji Martina Todorović završila je kao petoplasirana, porazom u meču za bronzano odličje.

“Tri finala, tri puta na korak od vrha. To nije neuspjeh – to je dokaz da smo među najboljima! Ali, sada je vrijeme da iz tih poraza izvučemo snagu, mudrost i odlučnost. Svaki meč nam je pokazao gdje smo jaki, ali i gdje moramo biti bolji”, kazao je trener Vuk Žarić.

On je naglasio da je Evropsko prvenstvo nova šansa.

“Mi ćemo na njega doći jači, spremniji i gladniji pobjede. Sada nije trenutak za obeshrabrenje, već za analizu, rad i napredak. Vjerujemo u vas – idemo po ono što nam pripada! Gdje su tri evropska sampiona, mora biti i četvrti”, rekao je Žarić.

Turnir je okupio više od 900 takmičara iz 40 država.

