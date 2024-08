Kadetkinje startovale porazom na EP

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska košarkaška reprezentacija upisala je poraz na startu Evropskog prvenstva u Miškolcu.

Crnogorske košarkašice poražene su u prvom kolu D grup e od Slovenije 79:67.

Izabranice selektora Dražena Šekularca tokom tri četvrtine bile su u prednosti, ali su u posljednjoj dionici dozvolili Sloveniji da preuzme vođstvo i dođe do trijumfa na otvaranju šampionata.

Crnogorske kadetkinje dobro su ušle u meč – viđena je velika borba, gdje su se timovi često smjenjivali u vođstvo, a poenima Marije Sekulović Crna Gora je imala prednost nakon deset minuta (18:16).

U 15. minutu Slovenija je preokrenula (28:22), ali je tada sjajno zaigrala Milena Vujović, koja je do poluvremena vezala sedam poena, a Crna Gora serijom 12:0 stekla prednost od šest poena (34:28).

Treću dionicu obilježila je Maša Praščević, koja je ubacila 12 poena i upravo nakon njenog koša crnogorska selekcija stigla je do vođstva 53:52.

Mlada Tivćanka pogodila je trojku u 32. minutu za 56:54, dok je Blanka Jovović donijela je prednost 58:55.

Loši procenti šuta i izgubljene lopte, omogućili su Sloveniji da serijom 9:0 preokene rezultat.

Pitanje pobjednika riješila je tri minuta prije kraja, kada je Nika Ocvirk pogodila za 72:64.

Praščević je bila najefikasnija sa 25 poena, Milena Vujović ubacila je 18, a Mila Kovačević 14 poena.

U slovanačkoj selekciji najbolja je bila Tara Jazbez sa 19 poena.

Crna Gora će sjutra, u 18 sati, igrati protiv Finske.

