Joksimović odredio spisak za start kvalifikacija

Podgorica, (MINA) – Selektor muške seniorske odbojkaške reprezentacije Crne Gore, Ivan Joksimović, odredio je širi spisak seniora za predstojeće kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2026. godine.

Crnogorski odbojkaši boriće se u grupi C sa selekcijama Češke i Norveške za četvrti uzastopni plasman na šampionar Evrope.

Na širem spisku selektora Joksimovića nalaze se 23 odbojkaša.

Pozvani su tehničari – Danilo Dubak (Budućnost Volley), Rastko Milenković (Budva), Marko Joksimović (Katar Sport) i Avram Božović (Budućnost Volley);

Korektori – Đorđe Jovović (Triglav, Slovenija),

Bojan Strugar (Milas Beledije, Turska), Milutin Pavićević (Vanta, Finska) i Luka Lojić (Budućnost Volley);

Primači servisa – Vojin Ćaćić (Al Faisali, Saudijska Arabija), Ivan Zvicer (Liaoning, Kina),

Nemanja Peruničić (Triglav, Slovenija), Benjamin Hadžisalihović (Budva), Vasilije Milenković (Budva), Milan Rovčanin (Jedinstvo) i Vukašin Cimbaljević (Ribola Kaštela, Hrvatska);

Srednji blokeri – Ivan Ječmenica (Budva), Luka Babić (Žitiči Polisja, Ukrajina), Nikola Đurović (Jedinstvo), Matija Ćinćur (Budva) i Srđan Petrović (Jedinstvo) i

Libera – Stefan Radević (Budućnost Volley), Andrija Joksimović (Katar Sport) i Damir Ćatović (Jedinstvo).

Izabranike selektora Joksimovića ovog ljeta očekuju dueli sa Norveškom u gostima 17. avgusta i Češkom 24. avgusta pred domaćim navijačima u Kolašinu.

Naredne godine odigraće još dvije utakmice kvalifikacija – u Češkoj 13. avgusta i par dana (16. ili 17. avgusta) sa Norveškom pred svojim navijačima.

