Druga liga rezultati – Pobjede Berana i Mladosti

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Berana i Mladosti ostvarili su pobjede u 28. kolu Druge crnogorske lige.

Berane, vodeće na tabeli, pobijedilo je u Radanovićima ekipu Grblja 3:2.

Do pobjede, 14. ove sezone, došlo je golovima

Stefana Čađenovića u 11, Dejana Račića u 32. i Đorđa Magdelinića u 54. minutu.

Strijelci za Grbalj bili su Vlado Gajić u 38. i Marko Đukanović u 63. minutu.

Drugoplasirana Mladost je u Golubovcima slavila protiv Zete 1:0, a pitanje pobjednika riješio je Bogdan Milić u 22. minutu.

Ubjedljivu pobjedu ostvario je Otrant-Olimpik, koji je na DG areni savladao Podgoricu 3:0.

Ulcinjski tim do pobjede vodili su Dejan Pepić u 20, Valentin Rudović u 58. i Fatmir Molabećirović u 71. minutu.

Pobjednika nije bilo u duelu Bokelja i Koma, koji su u Kotoru igrali 2:2.

Domaćin je poveo golom Jovana Popovića u 29. minutu.

Izjednačio je Ajumu Nišimura u 53, a novo vođstvo Bokelju donio je Vladan Kordić u 57. minutu.

Konačan rezultat postavio je Bojan Golubović u 87. minutu.

U ovom kolu slobodni su bili fudbaleri Igala.

Berane je vodeće na tabeli sa 45 bodova.

Mladost je druga sa 42, Bokelj je osvojio 36, a po bod manje Podgorica i Kom.

