Đoković u trećem kolu

Podgorica, (MINA) – Vodeći svjetski teniser, NOvak Đoković, plasirao se u treće kolo Australijan opena.

On je danasu drugom kolu savladao Alekseja Popirina 3:1, po setovima 6:3, 4:6, 7:6 i 6:3.

Do pobjede i trećeg kola došao je nakon tri sata i 11 minuta igre.

U narednom kolu čeka ga 32. teniser svijeta, Argentinac Tomas Martin Ečeveri.

On je u drugom kolu eliminisao Francuza Gaela Monfilsa 3:0 (6:4, 6:4 i 6:4).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS