Dedivanović plivala tri finala Svjetske serije i popravila lične rekorde

Podgorica, (MINA) – Crnogorska paraplivačica Iskra Dedivanović plivala je tri finala i popravila četiri lična rekorda na sankcionisanom plivačkom mitingu Svjetske serije u Berlinu.

Dedivanović se takmičila u klasi S9, u konkurenciji juniora.

U trci na 50 metara delfin ostvarila je rezultat 43,39 sekundi i osvojila šesto mjesto.

Na 200 mješovito bila je osma (3.31,40), a na 50 slobodno deveta (37.45).

“U disciplini 50 leđno isplivala je lični rekord, što je dokaz njenog neprestanog napretka i sposobnosti da se izdigne iznad izazova. Posebno je impresivno bilo njeno učešće u disciplinama 50 slobodno, 50 delfin i 200 mješovito, gdje se ne samo plasirala u finale, već je u svakoj od tih disciplina postavila novi lični rekord”, rekla je trener Danijela Bulatović.

Ona je naglasila da je ostvaren izvanredan uspjeh koji zaslužuje priznanje i pokazuje njenu snagu i konkurentnost na međunarodnom nivou.

“Nažalost, u disciplinama 50 i 100 prsno diskvalifikovana je zbog tehničke greške. Iako je to bilo razočaravajuće, važno je napomenuti da je u obje discipline postigla izvanredno vrijeme koje odražava njen potencijal i posvećenost treningu. Te greške su prilika za učenje i biće fokus naših budućih treninga kako bismo osigurali da se ne ponove”, kazala je Bulatović.

Nastup Iskre Dedivanović u Berlinu finansira se po programu Paraolimpijskog komiteta koji je podržalo Ministarstva sporta i mladih Crne Gore.

