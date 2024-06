Crnogorski fudbaleri sjutra sa Belgijom

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Briselu, u prijateljskom meču, sa Belgijom.

Biće to crnogorskim fudbalerima treći duel od kada je kormilo reprezentacije preuzeo Robert Prosinečki.

U prva dva meča slavili su protiv Bjelorusije 2:0 i Sjeverne Makedonije 1:0.

Belgijskoj selekciji duel na stadionu Kralj Boduen u sklopu je završnih priprema za Evropsko prvenstvo.

Crnogorska selekcija biće oslabljena neigranjem Stefana Savića i Adama Marušića, a nedostajaće i Risto Radunović i Marko Tući.

Početak utakmice zakazan je za 20 sati i 30 minuta.

Crnogorsku selekciju u nedjelju očekuje duel sa Gruzijom.

