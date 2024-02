Crna Gora za sedmo mjesto

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore igraće za sedmo na Svjetskom prvenstvu u Dohi.

Crnogorski vaterpolisti poraženi su, u razigravanju za plasman od petog do osmog mjesta, od Grčke, nakon slabijeg izvođenja peteraca 14:13.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 10:10.

Najefikasniji u crnogorskom timu bio je Đuro Radović sa tri, dok su po gol u regularnom toku postigli Jovan Vujović, Dušan Matković, Vasilije Radović, Marko Mršić, Draško Brguljan, Vlado Popadić i Vladan Spaić.

U grčkoj selekciji istakao se Konstantinos Kakaris sa tri pogotka.

U penal seriji precizni su bili Stefan Vidović, Miroslav Perković i Marko Mršić, Đuro Radović je promašio peterac, dok je Vladu Popadiću grčki golman Emanuel Zervedas odbranio šut.

Petarac su od grčkih igrača realizovali Konstantinos Genidunias, Dimitrios Skumpakis, Angelos Vlakopulos i Joanis Funtulis, dok je Miloš Lazović odbranio peterac Konstantinosu Givecisu.

Protivnik Crne Gore u meču za sedmo mjesto biće poraženi iz duela Srbije i Mađarske.

Za plasman u finale, u 14 sati, sastaće se Španija i Italija, dok će se sat i po kasnije sastati Hrvatska i Francuska.

