Crna Gora sjutra sa Italijom za prvo mjesto

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore igraće sjutra protiv Italije utakmicu posljednejg, trećeg, kola A grupe Evropskog prvenstva u Splitu.

Obje selekcije ostvarile su pobjede u prva dva kola, pa će u međusobnom duelu odlučiti pobjednika grupe, koji će izboriti direktan plasman u četvrtfinale.

Poražena ekipa će sa druge pozicije ići u osminu finala, gdje će igrati protiv Rumunije ili Holandije.

Crna Gora i Italija do sada su odigrali 39 mečeva.

Crnogorski vaterpolisti dobili su 20, vicešampion svijeta slavio je u 16 mečeva, dok su tri završena neriješeno.

Selektor Vladimir Gojković kazao je da je Italija kvalitetna ekipa, kojoj sa Svjetskog prvenstva nedostaje samo ljevak Ečenike.

“Ostali su tu, pojačani sa igračima koji nisu igrali u Budimpešti. Imaju kontinuitet, ali vjerujem da znamo kako treba da igramo”, rekao je Gojković.

On je naglasio da je u posljednjih 15 godina prvenstvo u Splitu sa najvećim brojem ekipa koje su izjednačene i koje mogu da se bore za mjesto među osam najboljih.

“Holandija je napravila iskorak, Francuska je samim domaćinstvom Olimpijskih igara ušla u ozbiljnu pripremu i to daje rezultate. Nema opuštanja, ali mi vjerujemo u svoj kvalitet i da ćemo uraditi ono što želimo”, rekao je Gojković.

Duel u Splitu počeće u 19 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS