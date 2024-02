Crna Gora osmoplasirana u Dohi

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore kao osmoplasirana završila je nastup na Svjetskom prvenstvu u Dohi.

Crnogorski vaterpolisti poraženi su danas u meču za sedmo mjesto, nakon slabijeg izvođenja peteraca, od Mađarske 18:16.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 14:14.

Crnogorski vaterpolisti na oproštaju od šampionata odigrali su dobar meč, bili su u prilici i da ga dobiju u regularnom toku, ali u samom finišu nijesu uspjeli da sačuvaju prednost, pa su pobjednika odlučivali peterci.

U selekciji Mađarske, koja je u Dohi branila zlato iz Fukuoke, najefikasniji u regularnom toku bio je

Gerg Zalanki sa četiri, dok je gol manje postigao Vinće Vigvari.

U crnogorskoj selekciji najefikasniji je bio Jovan Vujović sa četiri gola, Vlado Popadić je postigao tri, a po dva Miroslav Perković, Stefan Vidović i Vasilije Radović.

U strijelce se upisao i Marko Mršić.

U penal seriji precizni su bili Stefan Vidović i Đuro Radović, Perkoviću je mađarski golman Soma Vogel odbranio, dok je Draško Brguljan pogodio prečku.

Strijelci za Mađarsku bili su Marton Vamoš, Viće Vigvari, Gerg Zalanki i Kristijan Manherc.

U meču za peto mjesto, u 14 sati, rivali će biti Srbija i Grčka.

Za devet sati i 30 minuta zakazan je duel Španije i Francuske za bronzanu medalju, dok će novog prvaka Evrope odlučiti meč između Hrvatske i Italije, koji je zakazan za 15 sati i 30 minuta.

