COK i Uprava za igre na sreću potpisali memorandum

Podgorica, (MINA) – Crnogorski olimpijski komitet (COK) i Uprava za igre na sreću (UIS) ozvaničili su stratešku saradnju potpisivanjem Memoranduma, u cilju promocije sporta, zaštite mladih od negativnih efekata kockanja i podsticanja zdravih stilova života.

Memorandum su potpisali predsjednik Dušan Simonović i vršilac dužnosti direktora UIS-a Spasoje Papić.

Navodi se da je taj dokument definiše ključne oblasti zajedničkog djelovanja i usmjerava napore ka podizanju svijesti o odgovornom ponašanju u vezi sa igrama na sreću, uz istovremeno kreiranje mogućnosti za finansiranje sporta na osnovu ostvarenih prihoda od igara na sreću, kroz zajednički rad na prijedlozima i inicijativama prema resornom Ministarstvu.

“U okviru Memoranduma, predviđene su brojne aktivnosti, uključujući organizaciju edukativnih predavanja i radionica u školama i sportskim klubovima, sprovođenje istraživanja o uticaju kockanja na mlade, pokretanje medijskih i društvenih kampanja za podizanje svijesti”, stoji u saopštenju.

Najavljeno je da će se, radi efikasne implementacije Memoranduma, formiraće se zajednička radna grupa koja će kvartalno analizirati sprovedene aktivnosti i predlagati naredne korake.

“Biće pripreman godišnji izvještaj o realizaciji dogovorenih inicijativa. Memorandum predstavlja značajan korak ka unaprjeđenju saradnje između sportskog sektora i nadležnih institucija u oblasti igara na sreću i posvećenost zajedničkim naporima u stvaranju sigurnijeg i zdravijeg okruženja za mlade”, stoji u saopštenju.

