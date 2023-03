Božović i Šarčević u polufinalu, Brajković voljom žrijeba direktno u finalu

Podgorica, (MINA) – Omladinski reprezentativci Crne Gore Filip Božović i Mirko Božović plasirali su se u polufnale međunarodnog bokserskog turnira Grejtest Open u Lazarevcu.

Voljom žrijeba direktan plasman u finale izborio je Andrija Brajković.

Božović je danas u četvrtfinalnom meču kategorije do 54 kilograma pobjedio prekidom Dragana Grujića iz Slovenije.

Njegov rival u polufinalnoj borbi biće Kipranin Nikolas Kamburkais.

Šarčević, najbolji mladi sportista Crne Gore u prošloj godini, jednoglasnom odlukom sudija eliminisao je u četvrtfinalu kategorije do 80 kilograma Luiđija Šalova iz Hrvatske.

On će se sjutra u polufinalu boriti protiv Marka Pižurice iz Srbije.

Brajković je u kategoriji do 92 kilograma voljom žrijeba bio slobodan u polufinalnoj borbi, a u fonalu čeka ga pobjednik meča između Đorđa Đorđevića iz Srbije i Filipa Kumića iz Hrvatske.

Nastup na turniru završio je Miloš Roganović, koji je četvrtfinalnom meču kategorije do 63,5 kilograma izgubio na poene od Strahinje Mosoronskog iz Srbije.

On će ostatak turnira iskoristiti za sparinge i sticanje iskustva.

Jedan od najperspektivnijih mlađih takmicara Strahina Mrdak u Lazarevcu će, u uzrastu školaraca do 42 kilograma, odraditi dva uvodna meca sa domaćim bokserima.

Crnogorske borce U lazarevcu predvodi glavni trener reprezentacije Sergej Kudravcev, kao i lični treneri Mugoša Kovačević i Slavko Mrdak.

