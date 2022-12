ABA rezultati – Ubjedljiv poraz Budućnost Volija

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poraženi su večeras u Beogradu od Partizana 106:77 (25:23, 28:11, 26:18 i 27:25), u utakmici devetog kola Admiralbet ABA lige.

To je četvrti poraz podgoričkog tima u regionalnom takmičenju ove sezone.

Partizan je u Beogradu opravdao ulogu favorita, poveo je na startu 9:0, u osmom minutu vodio je 20:12, a u 12. prvi put stekao je dvocifrenu prednost (33:23), koja je u 18. iznosila 19 poena (51:32).

U 24. bilo je 63:42, a četiri minuta kasnije 71:46.

Na kraju treće četvrtine zaostatak Budućnosti iznosio je 27 (79:52), a u 38. minutu rekordnih 37 poena (104:67).

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Tristan Vukčević sa 15, dok je poen manje ubacio Jam madar.

U podgoričkom timu dvocifreni su bili Kameron Rejnolds sa 16 i Aleksandar Lazić sa 12 poena.

Ubjedljiv poraz upisali su i košarkaši SC Derbija od Crvene zvezde 92:76.

Mornar Barsko zlato će sjutra u dvorani Topolica biti domaćin ekipi Splita.

