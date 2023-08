Kadrovske promjene usklađene sa novom organizacijom i sistematizacijom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) je usvojila novu organizaciju i sistematizaciju i, shodno tome, su izvršena određena razrešenja i imenovanja, kako bi se na što bolji način odgovorilo poslovnim izazovima, saopšteno je iz te kompanije.

Iz EPCG su rekli da nalaze za shodno da se oglase povodom “malicioznih” tumačenja kojima su pribjegli neki mediji, a u vezi sa skorašnjim kadrovskim promjenama u kompaniji.

Kako su naveli, na prethodnim sjednicama Odbora direktora EPCG, dosadašnji glavni operativni direktor, Zoran Šljukić, postavljen na dužnost Tehničkog direktora, dok je Ratko Pavićević, diplomirani elektroinženjer, imenovan za Menadžera projekata u Direkciji za razvoj i investicije.

“Doskorašnji glavni finansijski direktor, Miro Vračar je, usljed reorganizacije operativnih cjelina koje se bave finansijama, postavljen za pomoćnika izvršnog direktora za finansije”, kaže se u saopštenju.

Iz EPCG su rekli da je Marina Šljivančanin, koja je donedavno obavljala funkciju rukovodioca Tima za upravljanje rizicima, postavljena za izvršnog rukovodioca Direkcije za finansije, računovodstvo i nabavke.

Kako su pojasnili, Ivan Bajić, koji je prethodno radio kao rukovodilac Sektora za plan i izvještavaju u Sekretarijatu za računovodstvo glavne finansijske direkcije, ubuduće će djelovati kao rukovodilac Sekretarijata za računovodstvo.

“Cijenimo da su kadrovske promjene, u svjetlu izmjena organizacije i sistematizacije, sasvim uobičajena pojava u ogromnim sistemima, kakav je EPCG, te da nema osnova za interpretacije kakve smo, tokom prethodnih dana, mogli čitati i slušati u pojedinim medijima”, kazali su iz kompanije.

Iz EPCG su poručili da nastavljaju da rade u interesu kompanije, energetskog sektora i opšteg interesa.

„Javnosti svakako pripada pravo na sud o kvalitetu učinjenog, a onima koji su usmjereni ka senzacionalizmu i dnevnopolitičkim igrarijama predlažemo da, za promjenu, prilikom obrađivanja tema koje se odnose na EPCG – nauče imena i prezimena ljudi koje prozivaju. Vjerujemo da tako nešto nije zahtjevno“, zaključuje se u saopštenju.

