Paramont četvrti u NLB ligi

Podgorica, (MINA) – Podgorički Košarkaški klub osoba sa invaliditetom Paramont kao četvrtoplasirani završio je nastup u NLB ligi košarke u kolicima, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Paramont je na završnom turniru u Ljubljani upisao dva poraza – od novog šampiona, ekipe Zagreba 69:55 i Singidunum Crvene zvezde 69:44.

Zagreb je do trofeja došao u direktnom duelu za prvo mjesto protiv Parasport Slovenije iz Ljubljane 75:65.

Pokrovitelj lige je bila NLB banka.

Paramont je prošlog vikenda kao drugoplasirani završio nastup u Balkanskoj ligi košarke u kolicima.

