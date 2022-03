Lideru samo bod, poraz Budućnosti, Iskra i Dečić ubjedljivi / TPCFL rezultati

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Sutjeske osvojili su samo bod, Budućnost je upisala poraz, a Iskra, Dečić i Zeta pobjede 26. kola Telekom Prve crnogorske lige.

Sutjeska i Petrovac igrali su u Nikšiću 1:1.

Lider šampionata poveo je golom Nikole Janjića u 58. minutu.

Izjednačio je i postavio konačan rezultat Jovan Vujović u 77. minutu.

Budućnost je u Podgorici poražena od Jezera 2:1.

Ekipa iz Plava do osme pobjede došla je golovima

Lazara Lambulića u 26. i Aldina Adžovića u 42. minutu.

Jedini pogodak za domaćina postigao je Miloš Raičković u 66. minutu.

Iskra je u Danilovgradu savladala Podgoricu 2:0, a do 12. trijumfa vodili su je Irfan Šahman u 70. i Damir Kojašević u 78. minutu.

Dečić je u Tuzima bio ubjedljiv protiv Mornara 4:0.

Do desetog trijumfa došao je golovima Draška Božovića u 25, Džonatana Drešaja u 34, Alekse Marušića u 56. i Danila Pešukića u 58. minutu.

Pobjedu je ostvarila Zeta, koja je u Pljevljima slavila protiv Rudara 3:0.

Do treće pobjede ove sezone ekipu iz Golubovaca vodili su Aleksa Maraš u 2. i Rio Tačibana u 74. i 79. minutu.

Sutjeska je, nakon 26. kola, vodeća na tabeli sa 56 bodova i ima 11 više od drugoplasirane Budućnosti.

Iskra je treća sa 42, na četvrtom mjestu je Dečić sa 41, dok je peti Petrovac sa 37 bodova.

