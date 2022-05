Lalošević: Podrška svakom procesu u oblasti antidopinga

Podgorica, (MINA) – Implementacija standarda u oblasti antidopinga i saradnja sa Svjetskom antidoping agencijom i Komisijom za antidoping jedan je od ključnih prioriteta države i Ministarstvo sporta će svakom procesu u toj oblasti pružiti podršku, kazao je ministar Vasilije Lalošević.

On je danas razgovarao sa članovima Savjeta Komisije za antidoping, a povod sastanka bio je rješavanje problema statusa Savjeta i stvaranje uslova za rad Komisije za antidoping u punom kapacitetu.

Članovi Savjeta su Jovanka Radičević, Aleksandar Kujović i Aleksandar Radović.

Lalošević je kazao da mu predstavlja posebno zadovoljstvo što su kroz današnji sastanak Savjeta komisije sa stručnim timom Ministarstva riješene dileme i konačno stvorene pretpostavke za početak rada tog tijela.

“Savjet čeka značajan posao u narednom periodu od kojih su prvi zadaci donošenje statuta, izbor direktora Komisije, kao i obrazovanje komisija i tijela za sprovođenje određenh poslova iz njene nadležnosti”, kazao je Lalošević.

Članovi Savjeta Komisije za antidoping su zahvalili Laloševiću na prijemu i otvorenoj podršci njihovom budućem radu.

