Klemenko član borda direktora EUBC

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Bokserskog saveza Crne Gore Aleksandar Klemenko novi je član Borda direktora Evropske bokserske konfederacije (EUBC), odlučeno je na kongresu u italijanskom Asisiju.

Klemenko je izabran u prvom krugu, većinom glasova prisutnih delegata.

“Imenovanje Klemenka za člana Borda direktora je izuzetno priznanje za crnogorski boks i Bokserski savez Crne Gore. Nesumnjivo je da će se Klemenko i na toj funkciji snaći i uspješno predstavljati našu državu i sport”, saopšteno je iz Bokserskog saveza.

Na Kongresu je za novog predsjednika EUBC imenovan Grk Joanis Filipatos.

On je pobijedio u drugom krugu glasanja, a u trci za predsjednika dobio je prednost u odnosu na Holanđanina Borisa van der Vorsta.

Godišnji kongres EUBC okupio je delegate iz 47 država Evrope.

