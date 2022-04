Drašković objavio spisak za gostovanje San Marinu

Podgorica, (MINA) – Selektor juniorske fudbalske reprezentacije Crne Gore Slobodan Drašković objavio je spisak igrača za prijateljski dvomeč i gostovanje San Marinu.

Utakmice su na programu 3. i 5. maja.

Drašković je pozvao 22 igrača.

Na spisku su:

golmani – Petar Bobičić (Podgorica) i Božidar Matejić (Petrovac);

odbrana: Aleksa Mugoša, Romario Camaj (Budućnost), Janko Vukićević (Sutjeska), Matije Badnjar (Podgorica), Luka Bubanja (Crvena zvezda, Srbija), Aleksa Vujović (Grbalj), Jovan Kecojević (Voždovac) i Rajko Popović (Kom);

vezni red: Strahinja Tešović (OFK Mladost DG), Nikola Radusinović, Matija Delić, Balša Mrvaljević, Marko Vračar (Podgorica), Nemanja Pavićević (Kom), Stefan Radojević (Sutjeska), Marko Jukić (Berane), Nenad Krivokapić (Budućnost) i Vladimir Kostić (Iskra);

napad: Denis Ljuljanović (Budućnost) i Vasilije Osmajlić (Berane).

Okupljanje reprezentacije zakazano je sa sjutra u deset sati na Trening kampu Fudbalskog saveza.

