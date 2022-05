Budućnost Voli bez finala

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija nijesu uspjeli da se plasiraju u finale plej-ofa AdmiralBet ABA lige.

Budućnost je večeras u Beogradu, u trećem meču polufinalne serije, poražena od Partizana 101:77.

Domaćin je odlučujuću prednost stekao već u drugoj četvrtini, kada je nakon serije od 13:0 poveo 47:28 u 17, a razlika je dva minuta kasnije iznosila i 23 poena (53:30).

Partizan je sredinom posljednje četvrtine prednost učinio još ubjedljivijim i poveo 90:64 u 35, a razlika je u finišu iznosila i 28 poena (96:68).

Partizan je do odlučujućeg, drugog trijumfa vodio Kevin Panter sa 30, Zek Ledej je ubacio 16 poena.

U podgoričkoj ekipi najbolji je bio Derik Džerom Sili sa 20, dok je Kendrik Peri meč završio sa 15 poena.

Rival Partizana u finalu, prvom nakon devet godina, biće bolji iz sjutrašnjeg duela Crvene zvezde i Cedevita Olimpije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS