Što prije održati sjednicu parlamenta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U skupštinskoj proceduri nalaze se predlozi zakona o smanjenju akciza na gorivo kako bi se korigovale cijene, koje su nažalost na istorijskom maksimumu, saopštio je poslanik Socijaldemokrata (SD), Boris Mugoša i dodao da očekuje što prije održavanje sjednice parlamenta.

On je kazao da je to važno napomenuti u naletu svakodnevnih floskula o narodnoj volji, odnosno izdaji i prevari.

Mugoša je podsjetio da je u proteklih godinu i po cijena goriva porasla preko 40 centi po litru, odnosno oko 40 odsto i da je to ogromno povećanje uticalo i na povećanje cijena druge robe i usluga. Akciza i porez na dodatu vrijednost (PDV), koji su isključivi prihod države, čine oko 50 odsto aktuelne cijene litra goriva.

Takođe, kako je naveo, najavljuje se i predlog zakona o ograničenju cijena životnih namirnica koje su u prethodnih godinu i po porasle do 40 odsto, a u nekim slučajevima i više.

“Iako je navedene zakone trebalo mnogo ranije donijeti, na što je Vladi ukazivano više puta tokom i prethodne godine, svako dalje prolongiranje početka zasijedanja parlamenta sve više usložnjava standard značajnog broja građana”, rekao je Mugoša.

Prema njegovim riječima, dok se u Crnoj Gori podstiče institucionalna blokada, odnosno blokada održavanja sjednica parlamenta, druge zemlje regiona i EU već drugi ili treći put donose mjere kojima se smanjuje cijena goriva i životnih namirnica.

“A kada je u pitanju volja naroda, vjerujem da nema toga u Crnoj Gori ko ne želi da se što prije donesu navedeni zakoni i zaustavi ovaj drastični rast cijena goriva i namirnica”, naveo je Mugoša i zaključio da očekuje što prije održavanje sjednice parlamenta kako bi se donijeli navedeni zakoni.

