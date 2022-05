Spremni da zajedno omoguće maksimalno poštovanje zakona u toku sezone

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Uprave za inspekcije poslove i opština Tivat i Kotor odlučni su i spremni da, kako su kazali, planove za nastupajuću turističku sezonu sprovedu u djelo i zajedno omoguće maksimalno poštovanje zakona i zakonskih normi.

Oni su održali radne sastanke na temu pojačanog inspekcijskog nadzora tokom ljetnje turističke sezone koje karakteriše ogroman priliv turista i obimnije aktivnosti i promet u svim privrednim granama Crne Gore.

„Uprava za inspekcijske poslove usmjeriće sve svoje raspoložive resurse u cilju što uspješnije realizacije zacrtanih planova“, navodi se u saopštenju UIP-a.

Teme sastanaka ticale su se konkretno nastupajuće turističke sezone i izazova koje ona nosi. Naglasak je bio na koordinaciji aktivnosti i zajedničkom radu inspekcijskih službi sa lokalnim vlastima, radi što efikasnijeg sprovođenja plana rada tokom sezone.

„Inspektori će biti prisutni u pojačanoj mjeri tokom dva mjeseca ovog ljeta u svim primorskim opštinama, zbog čega je itekako bitan koordinisan rad lokalnih i inspekcijskih službi“, rekli su iz UIP-a.

Na sastanku u Tivtu naglašena je dobra saradnja i zajednički rad inspekcijski službi UIP-a i lokalnih inspekcija u prošloj godini, što će se nastaviti u pojačanom nadzoru tokom predstojeće turističke sezone.

Predsjednik Opštine Tivat, Željko Komnenović je naveo je da su opštinske službe na raspolaganju inspektorima Uprave radi efikasnijeg djelovanja na terenu.

Na sastanku u Kotoru dogovoreno je da će se tokom juna sprovesti pojačan nadzor turističkih agencija, plovila koja pružaju turističke usluge a koji prema saznanjima lokalne samouprave ne obavljaju djelatnost u skladu sa zakonom, kao i sve vrste pojačanih kontrola radi suzbijanja sive ekonomije.

Ispred UIP-a sastancima su prisustvovale vršiteljka dužnosti direktorice Ana Vujošević kao i pomoćnica direktora Višnja Orban. U Tivtu ih je dočekao predsjednik Opštine Željko Komnenović kao i koordinator komunalne policije Opštine Tivat, Gvozden Balšić.

U Kotoru sastanku je prisustvovao potpredsjednik Opštine Nebojša Ševaljević, zajedno sa sekretarom za lokalne prihode, budžet i finansije Nebojšom Ilićem, koordinatorkom za prijavu i odjavu boravka stranaca i naplatu boravišne takse Marinom Rosandič, kao i načelnicima komunalne inspekcije i policije Mirom Anđelićem i Zoranom Vučinovićem.

