Poziv za članstvo u Udruženje klaster plavog rasta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma i Institut za biologiju mora pozvali su sve zainteresovane pojedince i kompanije da se do 3. juna prijave za članstvo u nevladinu organizaciju (NVO) Udruženje klaster plavog rasta – Crna Gora.

Ta aktivnost se realizuje uz podršku dva međunarodna projekta Interreg Med Blue Growth 2 i Interreg IPA CBC ITA-ALB-MNE Smart Adria Blue Growth.

„Potencijalni članovi klastera su fizička i pravna lica koja obavljaju djelatnosti u okviru ribarstva i akvakulture, pomorskog saobraćaja i nadzora, turizma, obnovljivih izvora energije iz mora, biomedicine i farmacije, brodogradnje, IT kompanija – digitalizacija u plavoj ekonomiji“, navodi se u pozivu objavljenom na sajtu Ministarstva.

Udruženje klaster plavog rasta – Crna Gora ima za cilj da poveže sve relevantne aktere iz tih oblasti i pruži im podršku za razvoj i unapređenje poslovanja kroz zajedničke aktivnosti.

Prijave se podnose na mejl [email protected]

Nakon završetka javnog poziva svi prijavljeni će biti pozvani da prisustvuju osnivačkoj Skupštinu o čemu će biti blagovremeno obaviješteni.

„U cilju poboljšanja vašeg poslovanja, modernizacije i ekološke tranzicije vaših proizvoda i usluga, pridružite se budućem nosiocu privrednog razvoja plave ekonomije Crne Gore”, zaključuje se u pozivu.

