Povezani značajnom ekonomskom razmjenom

Podgorica, (MINA BUSINESS) – Crnogorske i vojvođanske kompanije povezane su značajnom ekonomskom razmjenom i prijateljskim odnosima, to je saopšteno tokom posjete delegacije Privredne komore Crne Gore (PKCG) Privrednoj komori Vojvodine (PKV).

Iz PKCG su saopštili da je rukovodstvo te organizacije, u okviru aktivnosti koje se realizuju u danima ovogodišnjeg Novosadskog sajma poljoprivrede, posjetilo danas PKV.

Predsjednica PKCG Nina Drakić razgovarala je sa predsjednikom PKV Boškom Vučurovićem o dosadašnjoj saradnji privrednika Crne Gore i Vojvodine, kao i o aktuelnoj ekonomskoj situaciji u kontekstu globalnih dešavanja i sve većih izazova za privredu.

„Konstatovani su odlični odnosi povezanih kompanija koje prati značajna ekonomska razmjena, i prijateljski odnosi dvaju privrednih komora“, kaže se u saopštenju.

U delegaciji osim Drakić su i predsjednik Skupštine Vojo Banović, potpredsjednik Pavle Radovanović i generalni sekretar PKCG Mitar Bajčeta.

Drakić je ocijenila da kroz ovu i slične posjete, savremeni trendovi u poljoprivredi, i drugim granama privrede, postaju dostupniji crnogorskim proizvođačima.

Navodi se da su u okviru agende boravka u Novom Sadu, crnogorski privrednici imali brojne dodatne aktivnosti koje je organizovala PKCG.

Realizovana je posjeta složenoj zemljoradničkoj zadruzi Voćar Slankamen, jednoj od najvećih voćarskih zadruga u regionu.

“Posebno zahvaljujemo domaćinima iz voćarske zadruge Slankamen, Nikoli Kotarcu i Ivanu Tomiću, kao i našoj Privrednoj komori, jer smo danas imali priliku da razmijenimo iskustva i saznamo o uzgoju voća od ljudi koji ovdje, na obalama Dunava, nastavljaju voćarsku tradiciju dugu preko 100 godina”, kazali su crnogorski privrednici.

Privrednici su, kako se dodaje, obišli i Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad.

Riječ je, kako se navodi, o jednom od vodećih Instituta za proizvodnju sjemena sa preko 1500 sjemenskih sorti i hibrida, koji se izvoze u 33 zemlje svijeta.

„Činjenica tako široke i obimne proizvodne baze, te uspješna izvozna orijentacija Instituta, bila je dovoljan povod da crnogorske poljoprivrednike neposredno upoznamo sa ponudom i mogućnostima Instututa NS SEME“, rekla je Drakić.

Iz PKCG su rekli da su privrednici imali su priliku da ostvare kontakt sa rukovodstvom ove naučno-tehnološke ustanove predvođenim zamjenikom direktora Vukom Radojevićem, koji je informisao da u Institutu radi 100 doktora nauka i preko 300 visokoobrazovanih stručnjaka.

To je, prema ocjeni crnogorskih poljoprivrednika, jedinstvena privilegija za dalju saradnju.

„U Privrednoj komori ističu zadovoljstvo realizovanim posjetama, koje u periodu koji dolazi treba da označe konkretne benefite za naše privrednike i proizvođače“, navodi se u saopštenju.

