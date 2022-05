Podrška Japana na putu ekonomskih i socijalnih reformi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pragmatičan prenos znanja, japanska ekspertiza i rastuća saradnja dvije države kroz konkretne projekte, garant su ekonomskog rasta i razvoja, poručio je nerezidentni ambasador Japana u Crnoj Gori, Takahiko Kacumata.

Iz Ministarstva kapitalnih investicija (MKI) saopšteno je da su resorni ministar Ervin Ibrahimović i državni sekretar Admir Šahmanović održali sastanak sa Kacumatom, drugim predstavnicima Ambasade Japana, kao i predstavnicima japanskih kompanija.

Kacumata je rekao da su pragmatičan prenos znanja, japanska ekspertiza i rastuća saradnja dvije zemlje kroz konkretne projekte, i pored izazovne geopolitičke situacije, garant ekonomskog rasta i razvoja.

“Ozbiljni smo interesenti za dalja ulaganja. Energetika, putna infrastruktura, turizam, u svim sferama privrede ovako lijepe zemlje vidimo ogroman potencijal koji je i dalje neiskorišten”, kazao je Kacumata.

On je naveo da Crna Gora tek treba da iskoristi veoma povoljan geografski položaj i valorizuje ogromna prirodna bogatstva.

Ibrahimović je kazao da su diplomatski odnosi u oblastima ekonomije i politike dvije zemlje pokazatelj čvrstine, karaktera i spremnosti da se još odlučnije nastavi sa unapređenjem bilateralnih odnosa u izazovnim vremenima.

“Veoma je važno privući veći broj japanskih investitora i poslati jasnu poruku da smo kao mala mediteranska država i te kako sposobni da intenziviramo napore u cilju dostizanja standarda najrazvijenijih zemalja Evrope i pokažemo da je upravo to jedan od fokusa rada Vlade”, rekao je Ibrahimović.

On je, kako je saopšteno iz MKI, informisao prisutne o razvojnim projektima na sjeveru, izgradnji ski centara, potencijalima sjeverne regije kada je u pitanju proizvodnja zdrave hrane, kao i neophodnosti stvaranja održivog sistema i snažnijeg povezivanja prehrambrene industrije i turističke privrede u Crnoj Gori.

Predstavnici renomiranih kompanija predstavili su oblasti i obim svog poslovanja, sa posebnim osvrtom na region i zemlje Zapadnog Balkana na čijem tržistu su prisutni već značajan broj godina.

“Postoji prostor za dalju saradnju, a naročito su interesantni potencijalni projekti u oblasti razvoja obnovljivih izvora energije, budući da Crna Gora u tom dijelu raspolaže bogatim prirodnim resursima”, poručili su predstavnici japanskih kompanija na kraju sastanka.

Sagovornici su se saglasili da je samo daljim proaktivnim zalaganjima uz intenziviranje bilateralne saradnje moguće stvoriti sistem ekonomski stabilnog i održivog poslovanja, na svim nivoima, i značajno doprinijeti boljem standardu svih građana Crne Gore.

