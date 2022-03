Osigurana nabavka gasa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora pozdravlja zaključke Evropskog savjeta koji će osigurati nabavku gasa za Evropsku uniju, ali i zemlje Zapadnog Balkana, uključujući našu državu, saopštio je ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović.

Iz Ministarstva je saopšteno da su zaključci uslijedili nakon dvodnevnog sastanka i razmjene mišljenja sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država (SAD), o transatlantskoj saradnji, u kontekstu ruske vojne agresije na Ukrajinu, bezbjednosti i odbrane, energetske situacije, ekonomskih pitanja, pandemije Kovida – 19 i vanjskih odnosa.

“Kada je u pitanju energetska sigurnost, donesene su važne odluke koje će dovesti do smanjivanja zavisnosti od ruskih izvora energije. Očekuje se da će do kraja maja biti urađena sveobuhvatna analiza u cilju efikasnijeg snabdijevanja zemalja članica EU gasom, tečnim prirodnim gasom i hidrogenom”, navodi se u saopštenju.

Fokus će, kako se dodaje, biti na politici skladištenja gasa, posebno kada je riječ o državama sa značajnim kapacitetima u tom smislu, u cilju obezbjeđenja pravične ravnoteže kroz uspostavljanje neophodnih mehanizama solidarnosti i kompenzacije.

Radulović je kazao da ga ohrabruje to što evropski partneri nijesu zaboravili Crnu Goru i države Zapadnog Balkana, što se jasno vidi iz zaključaka sa sastanka Evropskog savjeta koji predviđa da ćemo biti dio ovog projekta.

“Dobrovoljna zajednička kupovina gasa, tečnog prirodnog gasa i hidrogena doprinijeće smanjenju cijena energenata, a ova platforma za nabavku biće otovorena i za Crnu Goru na čemu sam veoma zahvalan”, dodao je Radulović.

