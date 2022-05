Nova EPCG mobilna aplikacija

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) je objavila novu mobilnu aplikaciju koja je, prema prvim komentarima korisnika, a i po mišljenju projektnog tima, značajno bolja od prethodne.

Iz EPCG je saopšteno da putem nove aplikacije korisnici mogu ostvariti uvid u stanje za svako registrovano brojilo, pregledati i preuzeti posljednjih 13 mjesečnih računa, vidjeti grafički prikaz potrošnje za posljednjih 13 računa i platiti posljednji račun ili željeni iznos.

„Takođe, mogu pregledati korisničke servise, izračunati potrošnju, vidjeti novosti i listu lokacija lokalnih jedinica Snabdijevanja i poslovnica u Crnoj Gori i pozvati Call centar“, navodi se u saopštenju.

Mobilnu aplikaciju EPCG moguće je preuzeti besplatno putem AppStore ili Google Play Store digitalnih servisa.

“Da bi je mogao koristiti, korisnik treba da posjeduje pametni telefon sa operativnim sistemom Android (minimalno 5.0) ili operativnim sistemom iOS (minimalno verzija 11.0) ili tablet uređajem sa jednim od dva navedena operativna sistema”, objasnili su iz EPCG.

Korisnicima koji su preuzeli raniju aplikaciju, nova verzija će biti ponuđena kao njen update, odnosno nadogradnja.

Aplikacija je napravljena u saradnji sa agencijom Amplitudo.

