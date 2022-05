Nastaviće sa unapređenjem standarda građana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija nastaviće politike koje unapređuju standard građana, uz dodatnu podršku osjetljivim kategorijama društva, posebno penzionerima, saopštio je resorni ministar Aleksandar Damjanović na sastanku sa ambasadorkom Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Crnoj Gori, Judy Rising Reinke.

Damjanović je sa Reinke razgovarao o prioritetima u radu resora finansija.

“Razgovarano je o unapređenju saradnje po pitanju investicija, posebno u oblasti energetike i infrastrukturnih projekata, kao i razmijenjena mišljenja o inicijativi za Otvoreni Balkan”, navodi se u saopštenju.

Damjanović je naglasio da se od Ministarstva, između ostalog, može očekivati predvidivost, transparentnost, dosljednost i stabilnost u funkcionisanju.

Reinke je izrazila zadovoljstvo sastankom, uz poruku o snažnoj daljoj podršci Crnoj Gori koju ocjenjuje pouzdanim partnerom.

Ona je istakla važnost transparentnosti i podržala nastojanja Damjanovića da poboljša povjerenje u javne institucije.

“Reinke se osvrnula i na aktivne slučajeve restitucije i privredne sporove u koje su uključeni građani SAD ili njihovi zakoniti nasljednici, kazavši da cijeni spremnost Damjanovića da sarađuje sa Ambasadom na brzom rješavanju tih pitanja”, zaključuje se u saopštenju.

