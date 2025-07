Crna Gora spremna da uspostavi sistem koji štiti javni interes

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zatvaranje Poglavlja 5 – Javne nabavke pokazuje spremnost Crne Gore da uspostavi sistem koji štiti javni interes, saopštila je ministarka evropskih poslova, Maida Gorčević i dodala da svaka javna potrošnja mora biti opravdana, vidljiva i kontrolisana.

„Privremeno zatvaranje ovog poglavlja ne znači kraj reformi. Naprotiv, to je čvrst temelj za njihov nastavak. Mi ne gradimo samo sistem – mi gradimo povjerenje. Transparentno. Odgovorno. U interesu svih“, poručila je Gorčević na panelu pod nazivom Efikasnost. Povjerenje. Transparentnost: Reforma javnih nabavki u skladu sa evropskim standardima.

Na panelu koji je organzovalo Ministarstvo evropskih poslova, kroz projekat EU4ME, ocijenjeno je da zatvaranje Poglavlja 5 – Javne nabavke predstavlja snažan temelj za nastavak reformi, sa akcentom na digitalizaciju, profesionalizaciju, povećanje transparentnosti i antikorupcijski okvir u skladu s najboljim praksama država članica EU.

Panel je organizovan u saradnji sa Ministarstvom finansija, u okviru kampanje „28do28“ koja građanima približava koristi i značaj zatvaranja pregovaračkih poglavlja.

Ministar finansija, Novica Vuković, predstavio je sveobuhvatne reforme koje su sprovedene da bi Poglavlje 5 bilo zatvoreno, od usvajanje modernog Zakona o javnim nabavkama, preko razvoja Centralnog elektronskog sistema javnih nabavki (CEJN), do edukacije službenika i jačanja inspekcijskog nadzora.

„Poseban akcenat u narednom periodu je na jačanju antikorupcijskog okvira u javnim nabavkama, na šta se Crna Gora obavezala i definisala korake i rokove za njihovu realizaciju”, rekao je Vuković.

Na panel diskusijama, stručnjaci iz državnih institucija, poslovnog i civilnog sektora govorili su o izazovima i daljim koracima.

Generalni direktor Direkcije za javne nabavke u Vladi Slovenije, Sašo Matas, podijelio je iskustva te zemlje i govorio o izazovima tržišnog nadmetanja i osiguranju konkurentnosti u postupcima javnih nabavki, kao i o važnosti usklađivanja propisa sa Direktivama Evropske komisje.

„U javnim nabavkama u EU potrošimo 15 odsto BDP-a, što znači da svaki šesti EUR koji se potroši, potroši se kroz javne nabavke“, objasnio je Matas.

Šefica pregovaračke radne grupe za Poglavlje 5 i generalna direktorica Direktorata za upravljanje javnim investicijama i politiku javnih nabavki u Ministarstvu finansija, Jelena Jovetić, govorila je o ključnim reformskim koracima koje je Crna Gora preduzela u oblasti javnih nabavki.

“Posvećeno smo kreirali novi stabilan sistem javnih nabavki, istim intenzitetom snažimo implementaciju naših reformi borbom protiv zloupotreba i korupcije”, rekla je Jovetić.

Sekretarka Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Nataša Cicmil, predstavila je mehanizme pravne zaštite ponuđača i izazove u obezbjeđivanju pravičnih procedura, dok je Dragoljub Bulatović, savjetnik predsjednice Privredne komore, govorio je o značaju transparentnosti i predvidivosti za poslovnu zajednicu u postupcima javnih nabavki.

„Sistem koji je uspostavljen i koji funcioniše, jasno vam govori da je opravdao očekivanja. Vi imate nikada manji broj žalbi pred državnom Komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki“, rekao je Bulatović.

Predstavnici nevladinog sektora govorili su o važnosti prevencije zloupotreba i jačanje antikorupcijskog okvira, dok je Dejan Milovac iz MANS-a naglasio važnost daljeg jačanja institucija.

„Ja sam među onima koji smatraju da su pregovori doprinijeli jasnijim pravilima igre. Evropska komisija je dosljedno ukazivala na potrebu za sistemskom konsistencijom i održivom praksom upravljanja. Vrlo je važno razumjeti da se promjene ne mogu desiti preko noći, već se usklađivanje sa zakonodavstvom mora graditi godinama”, rekao je Milovac.

Predstavnica Instituta alternativa, Dragana Jaćimović, istakla je važnost kontrole i borbe protiv korupcije u javnim nabavkama.

„Inspekcija za javne nabavke godinama ne podnosi nijednu krivičnu prijavu, dok broj krivičnih prijava koje je podnijela policija u posljednjih osam godina možemo izbrojati na prstima jedne ruke, kao i tužilaštvo“, navela je Jaćimović.

Predstavnica Državne revizorske institucije, Tanja Dragović, govorila je o značaju elektronskog sistema u olakšavanju revizorskog nadzora i smanjenju grešaka u sprovođenju postupaka.

Crna Gora je krajem juna, na Međuvladinoj konferenciji u Briselu, zatvorila Poglavlje 5 – javne nabavke. To poglavlje je dio Klastera 1 – Temeljna prava, koji se prvi otvara i posljednji zatvara, što dodatno potvrđuje njegovu kompleksnost i strateški značaj za cjelokupan pregovarački proces.

