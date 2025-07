EPCG-Solar gradnja će otkloniti sve nepravilnosti u roku

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – EPCG-Solar gradnja će ozbiljno shvatiti preporuke Državne revizorske institucije (DRI) i u propisanom roku otkloniti sve nepravilnosti, saopštila je predsjednica Odbora direktora te kompanije, Marina Jočić.

„Povodom nalaza DRI moramo reći da smo kao firma zahvalni DRI na ukazanim nepravilnostima, jer će to učiniti da naša kompanija bude još uspješnija“, navela je Jočić u saopštenju.

Ona je kazala da je većinu nepravilnosti koju je DRI navela, Odbor direktora već uočio, i između ostalog, zbog toga smijenio prethodnu izvršnu direktoricu Valeriju Saveljić.

„Neke primjedbe DRI mogu se smatrati pogrešnom primjenom propisa jer se odnose na državne institucije, ali ne i na državna preduzeća. Svakako, EPCG – Solar gradnja će ozbiljno shvatiti preporuke DRI i u propisanom roku otkloniti nepravilnosti“, rekla je Jočić.

Prema njenim riječima, veoma je važno da DRI nije uočila zloupotrebe, krađu i slične nepravilnosti, a da kompanija posluje pozitivno, sa 500 zaposlenih i prosječnom platom od 913 EUR.

Ona je u vezi sa optužbama Demokratske partije socijalista (DPS) o partijskom zapošljavanju, kazala da su se u EPCG-Solar gradnji, bez obzira na njihovo političko oprijedjeljenje, zaposlili svi oni koji su htjeli da se prihvate teških poslova na montiranju i priključivanju solarnih elektrana na krovovima objekata.

„S tim u vezi tvrdimo da to nikada nije bio niti uslov, niti bismo mogli tako doći do ovolikog broja stručnog kadra koji nam je nužno potreban za realizaciju velikog projekta kakav su Solari“, objasnila je Jočić.

Ona je rekla da su njihovi monteri i električari dosad postavili preko osam hiljada solarnih elektrana na objektima širom Crne Gore i obezbijedile 80 megavati (MW) snage ugrađenih solarnih elektrana, a do kraja godine planiraju da ugrade 100 MW.

„Navedena instalisana snaga, već sada, ali i svake naredne godine, državi će donositi prihod između deset i 15 miliona EUR, shodno obračunu prosječnih cijena struje na tržištu, po osnovu oslobođene energije“, precizirala je Jočić.

Elektroprivreda (EPCG), kako je navela, 40 godina nije ulagala u nove izvore električne energije sve do pokretanja projekta Solari i osnivanje EPCG – Solar gradnje.

„EPCG – Solar gradnja odgovorno radi i postaje sve stabilnija i efikasnija iz godine u godinu, što se želi opovrgnuti iz isključivo političkih razloga, pa pozivamo javnost da ne nasijeda na dramatične izjave onih koji su u zadnjih 30 godina zavili sve državne fabrike i preduzeća u crno, ne otvorivši ni jednu novu“, kazala je Jočić.

Kako je zaključila, zelenu tranziciju koju je pokrenula EPCG i koju podržavaju sve evropske instance kao pravilno opredeljenje Crne Gore na njenom putu ka eneregetskoj nezavisnosti, EPCG-Solar gradnja sprovodi uspješno i još je veliki broj projekata pred njima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS