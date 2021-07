Mastercard od danas nudi dvije nove usluge

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Mastercard od danas uvodi dvije nove, jedinstvene usluge prilagođene potrebama krajnjih korisnika – PressReader i Digital Bodyguard, saopštili su iz kompanije.

z Mastercarda su kazali da su obje usluge dostupne korisnicima Mastercard Premium kartica iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine i zadovoljavaju potrebe savremenih digitalnih korisnika za jedinstvenim iskustvima u zemlji i inostranstvu.

PressReader je, kako su objasnili, jedinstveni i sveobuhvatni globalni digitalni kiosk koji pruža korisnicima pristup najboljim svjetskim publikacijama na sve teme, na 64 jezika i iz 127 zemalja, u isto vrijeme kada ta izdanja stignu na kioske.

„Korisnici Mastercard Premium kartica će od danas do 30. juna naredne godine imati pristup usluzi PressReader i mogućnost da preuzmu i pročitaju do 15 izdanja bilo kojih domaćih ili stranih novina ili časopisa na mjesečnom nivou i to potpuno besplatno“, navodi se u saopštenju.

Uz aplikaciju PressReader na svojim pametnim telefonima, tabletima ili laptopovima, korisnici imaju pravovremeni i ekonomičan pristup svijetu vijesti, zabave ili opuštanja, što će se pokazati posebno korisnim prilikom putovanja, jer će kilogrami papira biti zamijenjeni jednom aplikacijom.

„Usluga koja je više usredsrijeđena na fizičku sigurnost i dobrobit, Digital Bodyguard, pruža korisnicima Mastercard Premium kartica pristup relevantnim, primjenljivim i pravovremenim informacijama o svim mogućim rizicima, uz odgovarajuće savjete o bezbjednosti kako da ih izbjegnu, ma gdje se nalazili, kod kuće ili u inostranstvu“, rekli su iz kompanije.

Oni su dodali da, bez obzira na to da li se sprema oluja ili se dešavaju nepredviđene okolnosti, korisnici u realnom vremenu dobijaju obavještenja o okolnostima na koje trebaju obratiti pažnju, uključujući i aktuelne mjere predostrožnosti protiv koronavirusa i ograničenja putovanja, uz posebne savjete bezbjednosnih stručnjaka o koracima koje treba preduzeti.

Korisnicima je na raspolaganju SOS funcionalnost za dobijanje opštih savjeta vezanih za bezbjednosne situacije, odnosno događaje.

Korisnici Mastercard Premium kartica moći će da koriste tu uslugu potpuno besplatno od danas do 30. juna naredne godine

Direktorka marketinga u kompaniji Mastercard, Milena Đorić Gudurić, saopštila je da je pandemija primorala ljude da preispitaju šta je to što im je ključno kad su sama iskustva u pitanju, a brendove da preispitaju kako da im to pruže.

„Uz naš stalni fokus na digitalne tehnologije kao intuitivno sredstvo koje ljudima pruža mogućnosti da kreiraju i proslave trenutke i uspomene koje su zaista neprocjenjive, zaista smo uzbuđeni što dodajemo PressReader i Digital Bodyguard servise u našu ponudu jedinstvenih usluga, na šta su korisnici već navikli“, rekla je Đorić Gudurić.

Uvođenje dvije nove usluge dopunjuje spektar usluga povezanih sa putovanjima koji su na raspolaganju korisnicima Mastercard Premium kartica iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, a koji već uključuje besplatan pristup poslovnim salonima na aerodromima u Beogradu, Sarajevu i Beču, jedan dan besplatnog parkinga na beogradskom aerodromu i brzu traku za kontrolu pasoša na istom aerodromu.

Iz kompanije su kazali i da je prva Mastercard studija Istraživanje o neprocjenjivim iskustvima pokazala da kupci smatraju da su iskustva koja kompanije pružaju pojednako važna koliko i njihovi proizvodi i usluge, jer 77 odsto ispitanika želi iskustva iz kojih mogu naučiti nešto novo,

Rezultati istraživanja su pokazali i da 83 odsto ispitanika želi iskustva koja su fokusirana na fizičko blagostanje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS