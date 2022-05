Indeksi neznatno gubili u mirnom trgovanju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pad indeksa i skroman prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je uhapšen predsjednik Privrednog suda Blažo Jovanić sa još desetak osoba, zbog sumnje da su oštetili državu za više desetina miliona EUR.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 oslabio je 0,5 odsto na 780,75 poena, a MONEX 0,4 odsto na 10.293,29 bodova.

Promet je iznosio 25,84 hiljade EUR i bio je na nivou prošlosedmičnog.

Promet je realizovan kroz devet transakcija, a najveći udio u njemu imale su akcije Elekroprivrede (EPCG), koje su na sedmičnom nivou porasle 5,4 odsto na 3,5 EUR.

Iz te elektroenergetske kompanije su saopštili da je prosječan aprilski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, ukoliko se izuzmu neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni, iznosio 30,31 EUR.

Iz EPCG su naveli i da hidroelektrana (HE) Perućica proslavlja 62 godine postojanja i uspješnog rada u znaku procesa rekonstrukcije, modernizacije i revitalizacije, koji značajno povećavaju pogonsku spremnost, sigurnost i pouzdanost rada najstarije velike elektrane i produžavaju radni vijek postrojenja.

Sedmicu je obilježila vijest da su pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja u ponedjeljak uhapsili Jovanića, zbog osnovane sumnje da je organizator kriminalne grupe koja je prethodnih godina, zloupotrebom službenog položaja i drugim krivičnim djelima, oštetila državu više desetina miliona EUR.

Osim Jovanića, uhapšeni su stečajni upravnici Saša Zejak, Sanja Lješković i Radovan Radinović, advokatica Snežana Jović i vlasnici firmi za privatna obezbjeđenja Pavić Globarević i Darko Perović.

Jovanić je priveden na saslušanje u Specijalno državno tužilaštvo (SDT), nakon čega mu je određeno zadržavanje do 72 sata. U tom roku je SDT trebalo da odluči da li će Višem sudu predložiti da ga pošalju u istražni zatvor do 30 dana.

Jovanić je u srijedu doveden u podgorički Viši sud, gdje ga je saslušao sudija za istragu, Dragoje Jović, koji mu je odredio pritvor do 30 dana.

U međuvremenu je Sudski savjet dao saglasnost da mu se skine imunitet.

Jovanić se sumnjiči da je uz pomoć 11 pripadnika kriminalne organizacije, među kojima su stečajni upravnici, procjenitelji i vlasnici firmi za obezbjeđenje u stečajnim postupcima, nezakonito oštetio deset kompanija za 661,5 hiljada EUR.

Akcija Zetatransa gubila je 5,4 odsto na 85,1 cent, Crnogorskog elektroprenosnog sistema 3,9 odsto na 86,5 centi, a Jugopetrola 5,3 odsto na 10,8 EUR.

Cijena akcije Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje (RZUP) i rožajske kompanije Turjak ostala je nepromijenjena na 40 centi, odnosno 2,8 EUR.

Ove sedmice je Skupština usvojila Zakon o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi.

Taj predlog zakona je pripremila prethodna Vlada, a nova izvršna vlast na sjednici 5. maja zaključila je da ostaje pri tom predloženom aktu.

Predlaganjem ovog zakona stvoren je zakonski osnov za ograničenje cijena proizvoda od posebnog zanačaja za život i zdravlje ljudi u slučajevima postojanja ozbiljnih inflatornih rizika, kao i poremećaja na tržištu.

