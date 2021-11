Država u plusu 40 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je trenutno u plusu 40 miliona EUR zbog realizovanog hedžing aranžmana za kredit za izgradnju prioritetne dionice autoputa Smokovac-Mateševo, saopštio je ministar finansija i socijalnog staranja, Milojko Spajić.

„Mi smo realizavali tu ideju po srednjem kursu od 1,1808, a trenutno je 1,1572 i zbog toga je Crna Gora trenutno u plusu 40 miliona EUR, jer ne želimo da se igramo valutnim rizikom Crne Gore“, odgovorio je Spajić u parlamentu u okviru poslaničkih pitanja.

On je, odgovarajući na pitanje poslanika Demokratskog fronta (DF), Branka Radulovića, kazao da ova Vlada nije izmislila tu ideju, već da je realizovala.

„Protekli režim je imao sedam godina da je realizuje, ali nijesu to uradili i izgubilo se 130 miliona EUR. Mi se ne kladimo i ne igramo, ne želimo da budemo kao vi koji ste se zadužili i počeli da pravite autoput bez regulisanja valutnog rizika“, rekao je Spajić, koji je danas odgovarao na pitanja poslanika u okviru teme Kadrovska politika i reforme u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja.

Radulović je pitao kako doći do ekonomskog progresa i blagostanja, pri čemu je 30-ogodišnja vladavina prethodnog režima ostavila pustoš u Crnoj Gori.

„Imali smo ekonomski pad od 15,2 odsto nigdje u svijetu kao kod nas. Nijesmo imali jaku parlamentarnu većinu, ni jaku ekspertsku valdu. Morali smo se zadužiti, ali ne onako tajno. Stalno govorimo o reformama, a šta je sa razvojnom bankom“, pitao je Radulović.

On je kazao da će u novoj vladi to Ministarstvo podijeliti u dva resora.

„Za Maršalov plan “drpili” ste mi ideju, ali ne sadržinu. Kako će se realizovati ideja da minimalna zarada od 450 EUR bude za 35 hiljada ljudi u trgovini? Da li će doći do smanjenja radnih mjesta ili povećanja cijena? Šta ćemo sa 50 hiljada zaposlenih u administraciji“, pitao je Radulović.

Spajić je saopštio da se ne slaže sa konstatacijom da je zaduženje bilo tajno i protivustavno, već da je to urađeno po pravilima londonske berze i Crne Gore.

„Do suficita je došlo, jer smo stegli potrošnju, ali nijesmo na platama, penzijama, socijali, ni na kapitalnom budžetu, nego na državnom aparatu i tu još više treba da se stegne. Stegli smo je na pravim mjestima“, porućio je Spajić.

On je naveo da turizam čini preveliki dio BDP-a, kao i da se država previše oslanja na tu granu. To se ne može riještiti preko noći, ni u 11 mjeseci mandata ove Vlade.

Spajić je dodao da podržava Radulovićevu ideju o razvojnoj banci.

On je, govoreći o Maršalovom planu, kazao da je to jedan vrlo bitan plan koji će da promijeni krvotok ekonomije države.

“Taj plan će povećati plate našim građanima, kao i minimalne zarade. Povećaće svim radnicima u Crnoj Gori u prosjeku 17,5 odsto. Mi smo povećali plate zdravstvenim radnicima od januara 30 odsto. To je jedna od mjera kako da zadržimo zadravstvene radnike koji odlaze u Evropu, a želimo i da zadržimo naše mlade ljude”, rekao je Spajić.

On je poručio da Vlada želi održiva rješenja za Crnu Goru, što podrazumijeva ekonomski rast i reforme, pa tek onda podjelu benefita.

Spajić je, odgovarajući na pitanje poslanika Socijaldemokrata (SD) Damira Šehovića, kazao da cijene goriva u Crnoj Gori nijesu najveće u Evropi i regionu, ali da su svakako otišle predaleko.

„Mi ne kontrolišemo te cijene, već međunarodno tržište. Predložili smo jednu izmjenu zakon koja bi nam omogućila da reagujemo u slučaju ovakvog rasta cijena na svjetskom tržištu“, naveo je Spajić.

On je pitao Šehovića zašto se za smanjenje akciza na gorivo nije zalagao prije 2015. i 2016. godine, kada su one porasle.

Spajić je komentarišući podatke Šehovića, prema kojim je broj nezaposlenih u Crnoj Gori porastao oko 11,5 hiljada, a stopa dostigla 24 odsto, rekao da barata netačnim podacima.

„Na kraju godine ćemo vidjeti kolika je nezaposlenost, kada bude urađena njena revizija“, naveo je Spajić.

Šehović je optužio Vladu da nije reagovala na „divljanje cijena“ osnovnih životnih namirnica, kao i da su umjesto reforme izabrrali jeftini populizam.

Poslanica Građanskog pokreta URA, Božena Jelušić pitala je zbog čega je smijenjen vršioc dužnosti direktora Uprave prihoda i carina, Aleksandar Damjanović.

Spajić je kazao da Damjanović nije smijenjen, nego mu je istekao vd mandat.

„Država će preživjeti sigurno ko god da bude ministar ili direktor Uprave prihoda. Moramo se navići na smjenjivost vlasti na svim nivoima“, poručio je Spajić.

On je rekao da je Damjanović čovjek koji je ekonomski znalac, sa kojim ima jako dobar odnos.

„Imamo jedan jako korektan odnos, odlične međuljudske odnose i razumijemo se“, kazao je Spajić.

On je naveo da je mjesec prije tog poteza pozvao Damjanovića i rekao mu da se neće produžiti mandat.

„U Crnoj Gori nekad ljudi smatraju da stalno treba nanovo odlučivati o nečemu. Jednom kad se nešto dogovorite sa Milojkom Spajićem to se ide do kraja“, dodao je Spajić.

On je naveo da je Damjanović jedan izvrstan stručnjak i da ima potpuno povjerenje u njegov rad.

„Mislim da je čovjek na mjestu i koji će da odgovori na izazove neke druge funkcije sa kojima će javnost biti ubrzo upoznata. Što se tiče našeg Ministarstva, postavljanje nema veze sa partijskim dogovorima“, dodao je Spajić.

On je naveo da je prepoznao u Damjanoviću da može bolje da da doprinos u nekim drugim stvarima, više nego u Upravi prihoda i carina.

“Volio bih da obrazložite gdje je odgovorio zadatku. Spomenuli ste zaplijenu droge. Međutim, potpredsjednik Vlade Dritan Abazović je rekao da direktor carina nije imao apsolutno nikakva saznanja, niti nikakvu involviranost u toj akciji. Bila su dva čovjeka iz carina koji nikako nijesu smjeli ni seniorima da kažu da se ta akcija odvija”, naveo je Spajić.

On je dodao i da nije rekao da je Damjanović blokirao taj proces.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS), Ivan Mitrović, pitao je šta je Ministarstvo uradilo u prethodnih 11 mjeseci, izuzev uvođenja dječijeg dodatka i besplatnog udženika u osnovnim školama i dodao da je u resoru socijalne politike izgubljena godina.

Spajić je kazao da im je prošla vlast ostavila zemlju sa padom BDP-a od 15 odsto i fiskalnim deficitom od preko deset odsto, kao i zemlju sa najgorim ekonomskim parametrima.

„Namjerno ste ostavili ruševinu od države. Smanjili smo dug po BDP-u, ove godine fiskalni defficit najmanji u Evropi, četiri mjeseca smo imali suficit, a najvjerovatnije će biti i peti mjesec, dok će rast biti dvocifren. Kako mislite da isplaćujemo socijalna davanja, penzije i plate ako tog novca nema? Vi ste uništili tu ekonomiju“, rekao je Spajić.

On je najavio reviziju socijalnih davanja, odnosno da će vidjeti kome stvarno treba, a ko je dobijao po partijskom osnovu.

„Bez ekonomije nemate socijalnu politiku, to je samo priča za mase“, dodao je Spajić.

Poslanik Demokrata, Momo Koprivica pitao je Spajića zašto u sklopu reformskih procesa nijesu bila sredstva za majke i zašto u programu rada Vlade za ovu godinu nije predviđena obaveza izrade predloga zakona kojim bi se stvorio zakonski osnov da im se to pravo vrati.

Spajić je odgovorio da u budžetu postoji prostor za implemetiranje takve odluke, za šta su obezbijeđena sredstva za ovu i sljedeću godinu.

„Takav predlog mora da bude pravičan, ustavno valjan, i da vodi računa o svi kategorijama majki i o jednoj socijalnoj pravdi. Tu smo da razgovaramo sa parlamentom i neće biti problema sa naše strane“, dodao je Spajić.

Koprivica je kazao da su napisali zakon i da majke mogu da smatraju da su im naknade vraćene.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS