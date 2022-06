Crna lista teška 300 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dug najvećih poreskih dužnika prema državi dostigao je gotovo 300 miliona EUR, podatak je iz najnovije liste crnih poreskih dužnika, saopšteno je Vijestima iz Uprave prihoda i carina (UPC).

Od ukupnog duga, 135,99 miliona EUR je po osnovu neplaćenog poreza na dodatu vrijednost (PDV), na dobit, na promet nepokretnosti i koncesija, i taj dug je na listi 200 najvećih poreskih dužnika.

Ukupan dug sa liste 50 obveznika za poreze i doprinose iznosi 63,32 miliona EUR, dok je dug preduzeća u stečaju 98,97 miliona EUR.

Crna lista je sa presjekom na 30. april ove godine.

Iz UPC, kojom od maja rukovodi Rade Milošević, kazali da su napravili listu 200 najvećih poreski dužnika za sve oblike poreza, listu sa 50 dužnika koji ne izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa iz i na lična primanja i da je novina 100 najvećih poreskih obveznika u kojima je pokrenut stečaj.

Kako piše list, posljednja zvanična lista poreskih dužnika objavljena je u avgustu prošle godine kada je UPC-om rukovodio Aleksandar Damjanović, sadašnji ministar finansija, dok za vrijeme mandata doskorašnje vršiteljke dužnosti direktorice UPC, Milene Petričević, zakonska obaveza o objavljivanju crne liste nije poštovana.

Crna lista se objavljuje kvartalno od 2013. godine u dva dijela – najveći dužnici za sve poreske obaveze i najveći dužnici za dugove po osnovu poreza i doprinosa i na tim listama su bili i obveznici u stečaju.

Objave su uslijedile nakon izmjene Zakona o poreskoj administraciji, što je tada iz opozicionih poslaničkih klupa pokrenuo Damjanović. Uredba kojom je ovo pitanje detaljnije razrađeno izmijenjena je prošle godine, pa je dodato da se izdvoji lista 100 najvećih dužnika u stečaju.

Na listi 200 najvećih poreskih dužnika najveći je preduzeće Spic ronghe international (Montenegro) limited, sa iznosom od 10,14 miliona EUR. Ta kompanija je pod istragom crnogorskog tužilaštva zbog afere Možura.

Druga firma na listi 200 najvećih dužnika je Vektra Jakić, sa deset miliona EUR.

Na listi 200 dužnika treći je Tehnoput, sa dugom od oko 5,5 miliona, a našao se i među dužnicima za poreze i doprinose 1,36 miliona EUR. Na crnu listu 200 najvećih dužnika su dospjeli Aerodromi Crne Gore (ACG), koji duguju državi oko 4,39 miliona EUR.

Na petom mjestu 200 najvećih dužnika je Binex Podgorica, sa dugom od 3,8 miliona EUR, zatim A-kop sa 3,5 miliona. Cijevna komerc duguje za poreze 3,26 miliona EUR, a za poreze i doprinose 580 hiljada EUR.

Među dužnicima je i jedan od vlasnika vjetroelektrane Možura, Shanghai Electric Power Engineering Montenegro LLC, koji za poreze duguje 1,49 miliona EUR, zatim Vektra Boka koja duguje 1,42 miliona.

Listu dužnika za poreze i doprinose predvodi državna kompanija za proizvodnju vina Plantaže, sa dugom od 9,37 miliona EUR, koja duguje i za ostale poreze oko 755 hiljada EUR.

Na listi dužnika u stečaju na prvom mjestu je nekadašnji nacionalni avio-prevoznik Montegro Airlines (MA), koji je ostao dužan državi 15,03 miliona EUR, a najveći dio duga se odnosi na poreze za plate zaposlenih.

