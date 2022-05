Bugarski izvoz porastao 34 odsto u prvom kvartalu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bugarski izvoz je, u periodu od januara do marta ove godine, iznosio 20,962 miliona leva (BGN), što je 34 odsto više nego u istom periodu prošle godine, pokazuju preliminarni podaci Nacionalnog instituta za statistiku.

Samo u martu izvoz je bio vrijedan 8,086.5 miliona BGN, što je povećanje od 38,9 odsto u odnosu na mart prošle godine, prenosi Bugarska nacionalna agencija BTA.

Bugarska je u prvom kvartalu ove godine uvezla robu u vrijednosti od 24,281.7 miliona BGN i to je za 41,4 odsto više nego u prvom kvartalu prošle.

Samo u martu ukupni uvoz robe porastao je za 33,7 odsto u odnosu na isti mjesec prošle godine, dostigavši 8,942.6 miliona BGN.

Spoljnotrgovinski bilans Bugarske za prvi kvartal ove godine pokazao je deficit od 3,319.5 miliona BGN. Samo u martu deficit je iznosio 856.1 milion BGN.

U periodu od januara do marta ove godine izvoz robe iz Bugarske u treće zemlje povećan je za 28,3 odsto u odnosu na isti kvartal prošle godine i iznosio je 6,761.7 miliona leva.

Uvoz robe iz trećih zemalja porastao je za 58 odsto i iznosio je 10,447 miliona BGN.

Najveći uvoznici bili su Rusija, Turska, Kina i Ukrajina.

U martu ove godine uvoz iz trećih zemalja porastao je za 35,8 odsto u odnosu na to doba prošle godine, dostigavši vrijednost od 3,654.3 miliona BGN.

Trgovinska razmjena Bugarske sa trećim zemljama je u prvom kvartalu imala deficit od 3,685.3 miliona BGN, a u martu 1,169.8 miliona BGN.

Izvoz robe iz Bugarske u EU u prvom kvartalu ove godine povećan je za 29,7 odsto u odnosu na isti period prošle godine i iznosio je 8,598.5 miliona leva, dok je uvoz iz EU porastao za 30,2 odsto na 8,546.4 miliona BGN.

U februaru ove godine bugarski izvoz u EU porastao je za 32 odsto u odnosu na isto vrijeme prošle godine i iznosio je 4,381.5 miliona leva.

Uvoz je porastao za 28 odsto na vrijednost od 4,397.3 miliona BGN.

Sa zemljama EU u prvom kvartalu ostvaren je suficit od 52.1 milion leva.

